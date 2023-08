Eboli, centro massaggi trasformato in un locale hard: denunciata prostituta cinese

Nella struttura in cui si prostituivano le due donne, durante il blitz, gli uomini in divisa non hanno trovato clienti ma nella stanza camuffata da centro massaggi c’erano preservativi utilizzati. Il blitz non è passato inosservato agli abitanti di via San Vito Martire e ai commercianti che pare fossero consapevoli dell’esistenza del locale hard frequentato dai clienti sia di giorno che di sera, provenienti dal salernitano, dalla Campania e anche dalla Basilicata stando ai riscontri degli investigatori. Dinanzi al locale hard solo una piccola insegna che pubblicizzava il centro massaggi gestito da una donna cinese che talvolta si prostituiva nell’alcova esistente da tempo. Dopo una serie di segnalazioni giunte alle forze dell’ordine, la polizia e i vigili urbani l’altro giorno hanno deciso di intervenire ed hanno fatto irruzione nel locale dove c’erano le due donne in abiti succinti e molto probabilmente in attesa dei clienti.

Tra i cinquanta e i settanta euro il compenso che le prostitute chiedevano ai loro clienti per consumare un rapporto sessuale completo. Intanto, il fenomeno dei locali hard camuffati con insegne riguardanti centri massaggi effettuati da donne orientali è un fenomeno molto diffuso nella Piana del Sele ad Eboli ma anche nei comuni limitrofi ovvero Battipaglia dove, in questi giorni, le forze dell’ordine potrebbero effettuare ulteriori controlli. I siti online dedicati agli incontri sessuali a pagamento pullulano di annunci che riguardano locali hard di Eboli, Battipaglia e comuni limitrofi. Qualche anno fa la polizia a Battipaglia sequestrò un bed&breakfast, nella zona industriale, dove le prostitute, per lo più straniere, incontravano i clienti. Un vero e proprio blitz messo a segno dalla polizia, simile a quello compiuto l’altro giorno dalle forze dell’ordine ad Eboli, che ha consentito di combattere il fenomeno della prostituzione.