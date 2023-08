Sant’Antimo-Sant’Arpino: corsa nel giorno del suo compleanno ma non c’è alcun regalo. Carabinieri arrestano 21enne

159 Visite

Pattuglia notturna per i Carabinieri di Sant’Antimo che verso le 3 stanno percorrendo piazza della repubblica. I Carabinieri notano una Mercedes classe A ultimo modello che sfreccia dritto. L’autista vede la gazzella ma non rallenta, anzi accelera. Inizia la corsa e l’inseguimento per le strade cittadine tra manovre azzardate e alta velocità. Un inseguimento che dura 4 chilometri ovvero fino a quando chi fugge imbocca Vico Macri di Sant’Arpino: è un vicolo cieco.

I militari sono pronti e la gazzella è già messa di traverso per chiudere ogni via di fuga ma l’autista della berlina tedesca la pensa diversamente. L’uomo ingrana la retromarcia come a speronare l’auto dei Carabinieri. L’impatto c’è ma alla fine chi fugge – si tratta del già noto alle forze dell’ordine Alessandro Iorio di 21 anni appena compiuti perché è nato il primo di agosto – si deve arrendere.

Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Per il 21enne anche una sanzione al codice della strada perché guidava senza aver mai conseguito la patente.

IORIO ALESSANDRO, NATO AVERSA (CE) L’ 01.08.2002













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS