Annunziata (Pd): “Eliminazione del Reddito scelta scellerata e accanimento contro povertà”

“C’è un disegno ideologico da parte del Governo Meloni che punta a ‘criminalizzare’ la povertà e la precarietà. La strategia comunicativa utilizzata per il Reddito di Cittadinanza è la dimostrazione. E’ evidente che l’interruzione del beneficio colpisce in maniera più forte alcune aree del Paese rispetto ad altre, le tensioni che si stanno registrando nel Mezzogiorno sono la dimostrazione che cancellare questa misura non è la scelta più giusta. Scaricare i precettori del reddito sui Comuni e i Servizi Sociali significa volontariamente creare un’emergenza sociale che potrebbe diventare una costante dal primo gennaio del prossimo anno. Inoltre, al momento, non si capisce come il Governo intende inserire nel mondo del lavoro i cosiddetti ‘occupabili’. Sul sito del Ministero del Lavoro non c’è notizia, così come nessuna notizia hanno i Centri per l’Impiego. Eppure hanno avuto sette mesi di tempo per creare un’alternativa ed invece l’unica cosa che hanno prodotto è stato un messaggio delirante e senza senso” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd.