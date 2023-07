Marano, sorvolo aerei. I residenti: “La situazione è peggiorata in questi ultimi giorni”

308 Visite

Gentile direttore, ancora una volta torno sul problema del sorvolo di aerei su Marano. La situazione, se possibile, è notevolmente peggiorata poiché il numero di sorvoli è stato ulteriormente incrementato in concomitanza con il periodo di vacanze estive. Dalle 6 di mattina fino a mezzanotte saranno un centinaio gli aerei che a bassa quota ci fracassano i timpani. Cosa si può fare se non appellarci al Sindaco ; che faccia sentire con fermezza la sua voce in difesa della salute psicofisica dei suoi concittadini. Ci si augura che anche TERRANEWS non molli la presa su questa questione.

Cordiali saluti

UGO MASSA

Abbiamo ricevuto analoghe sollecitazioni e mail da parte di altri residenti.

La Redazione













