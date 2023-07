Marano, +Europa solidarizza con la consigliera Giaccio

I membri di + Europa, il consigliere Mario De Magistris e il coordinatore Italo Montella, esprimono con fermezza il loro pieno sostegno al consigliere indipendente Teresa Giaccio, in seguito alla recente comparsa di manifesti offensivi e denigratori nelle zone di Marano. + Europa, attraverso Montella, condanna fermamente l’uso di pratiche politiche scorrette e divisive, sottolineando che queste azioni non rappresentano i valori e gli ideali del partito. La politica dovrebbe essere un veicolo di unità e collaborazione per il bene della comunità. Al contempo, + Europa rivolge un appello a tutte le forze politiche coinvolte affinché si impegnino attivamente nel risanamento della città di Marano di Napoli. Solo attraverso un’effettiva collaborazione tra le diverse forze politiche, sarà possibile affrontare le sfide e promuovere il benessere della città e dei suoi cittadini. Il consigliere De Magistris e il coordinatore Montella ribadiscono l’importanza di una politica responsabile e rispettosa, che miri a costruire un futuro migliore per Marano di Napoli e a promuovere l’armonia e l’inclusione all’interno della società.