Marano, anche il consigliere Rusciano all’attacco: “Ieri in aula ennesima farsa e corsa al gettone da parte dei soliti incoerenti di destra che sostengono la sinistra”

Caro direttore,

ieri al consiglio comunale si è verificata l’ennesima farsa politica in salsa maranese.

Dopo il salto carpiato no sense da destra a sinistra, abbiamo assistito alla corsa ….alla commissione.

Voti dalla maggioranza alla minoranza per far nominare alla commissione il meno coerente della politica maranese, in barba alla politica locale.

I cittadini devono sapere che molti pensano solo ai propri interessi e non agli interessi della città e tutto per un “gettone”.

I cittadini sono invitati ad assistere ai prossimi consigli comunali per vedere cosa si è capaci di fare per un dollaro in più.

Consigliere comunale indignato Nunzio Rusciano.













