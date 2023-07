Ecobonus sociale del 100 per cento per redditi bassi e giovani: le ultime novità

Una novità che si inserisce nell’ampio capitolo delle riforme fiscali in arrivo e che si allinea con le proposte già in campo per ridisegnare il perimetro dei bonus casa.

Ecobonus sociale del 100 per cento per redditi bassi e giovani: le novità nel PNRR

Le modifiche al PNRR presentate in Cabina di Regia il 27 luglio toccano anche il capitolo dei bonus edilizi e, sulla scia del superbonus, si prevede di introdurre un nuovo incentivo a copertura totale degli interventi di efficientamento energetico.

Non più un’agevolazione ad hoc ma il rafforzamento di quelle esistenti, con il fine di favorire l’obiettivo della transizione green.

Ecco quindi che l’ecobonus è destinato a cambiare forma e a potenziarsi, secondo le linee guida dettate dal rivisitato PNRR e sulla base di quanto già concordato con la Commissione europea.

Stando alle nuove indicazioni fornite, a poter beneficiare dell’ecobonus sociale sarebbero condomini, edifici monofamiliari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche associazioni sportive, club amatoriali e case popolari.

L’ecobonus sociale consentirebbe quindi di raggiungere gli obiettivi del REPowerEU in materia di efficienza energetica, riduzione della domanda di energia e contrasto alla povertà energetica, per un totale di 4 miliardi stanziati per il 2024 e per il 2025.

Si guarda quindi agli incentivi già da tempo vigenti in Italia, potenziati dal 2020 con il superbonus, indirizzando però il sostegno pubblico esclusivamente ad alcune categorie di contribuenti.

Nel dettaglio, si tratta di titolari di redditi bassi, dal valore ancora da definire e non meglio specificato nelle modifiche al PNRR, così come dei giovani.

Ecobonus sociale fino al 100 per cento, diverse le proposte già in campo

A differenza dell’esperienza del recente passato e in particolare del superbonus, il nuovo ecobonus sociale non sarebbe quindi rivolto a tutti ma solo alle famiglie a rischio di povertà e ai giovani.