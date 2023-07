Arzano. Bilancio di previsione e rendiconto: la Corte dei Conti bacchetta il Comune

237 Visite

Il consigliere Salvatore Borreale attacca l’assessore al Bilancio Giuseppe Vitagliano. Il Comune di Arzano è ormai alle corde. Dopo la notizia di ieri della pronuncia della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Campania che accertava il mancato adempimento della trasmissione della relazione relativa al Rendiconto 2021, la medesima Corte dei conti, in rapida successione, raddoppia i colpi e il controllo sul Comune è ancora più stringente. Viene accertata un’altra violazione di legge, questa volta oggetto della violazione è il Bilancio di previsione 2022. Bilancio oscuro e oggetto di un forte documento di protesta delle opposizioni nella seduta del C.C. del 05/09/2022 tale da abbandonare l’aula consiliare. Con la deliberazione n. 225/2023 depositata il 13 luglio 2023 la Corte dei conti affonda il colpo e ammonisce di nuovo la Sindaca Cinzia Aruta, la Presidente del Consiglio comunale Daniela D’Angelo e l’Organo di revisione economico-finanziaria sul mancato invio del questionario sul bilancio di previsione 2022 che costituisce violazione di un preciso obbligo di legge e di un dovere d’ufficio a tutela dell’equilibrio dei bilanci comunali. “Il mancato rispetto dei termini di legge è ormai un “marchio di fabbrica” dell’Amministrazione giallorossa della sindaca Cinzia Aruta – attacca Borreale-. Un altro passo falso verso il baratro!”. La Corte dei conti, altresì, ordina che la pronuncia di accertamento degli inadempimenti da parte del Comune di Arzano sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. Tuttavia rilevo, come già fatto per il Rendiconto 2021, che ad oggi non è stata ancora pubblicata sul sito del Comune. “Anche questa ulteriore violazione – precisa il consigliere di Arzano Viva -, potrebbe essere oggetto di una convocazione immediata della Commissione comunale alla trasparenza congiunta con la Commissione bilancio e tributi”. Intanto, la Corte dei conti valuta negativamente questi inadempimenti che condurranno al divieto di attuare i programmi di spesa per il Comune di Arzano ai sensi dell’art. 148-bis Tuel. Vediamo cosa ci racconterà l’assessore al bilancio Vitagliano (espressione della lista Le Nuove Generazioni). Intanto a due anni dall’insediamento la giunta continua a fare acqua da tutte le parti mentre il Puc è alle porte.

