Giugliano, ennesimo rogo al campo rom: da 15 anni la Regione (che ha le competenze del caso) è latitante

Non era difficile prevedere l’ennesimo rogo di rifiuti nella zona in cui si trova il campo rom di via Carrafiello a Giugliano. La Regione continua ad essere sorda alle tante denunce sulla necessità di sgomberare quelle che sono vere e proprie ‘bombe ad orologeria’ per la salute dei cittadini e per l’ambiente. La Regione non fa altro che continuare a voltarsi dall’altra parte, come se il problema non esista, o peggio, come accade per la Terra dei fuochi, come se l’emergenza sia stata già risolta da tempo. E il sindaco di Giugliano cosa fa? Perché non sollecita De Luca?













