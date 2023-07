Bacoli, coppia fa sesso in mezzo alla strada, davanti a tutti: denunciati

134 Visite

Una coppia è stata ripresa mentre faceva sesso sul lungomare di Miliscola. L’atto non è avvenuto in una zona appartata o nascosta ma davanti a tutti, in mezzo al traffico, tra le auto che passavano e decine e decine di persone che semplicemente camminavano, anche tante famiglie con bambini.

“Una scena ignobile – ha commentato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Scene simili non sono assolutamente tollerabili in un paese civile e tantomeno Bacoli ha bisogno della pessima pubblicità di questi esibizionisti. Siamo di fronte a scene di degrado senza precedenti. Già il sindaco di Bacoli ha annunciato che provvederà a denunciare i responsabili di questi atti osceni, denuncia che, sono certo, non sarà l’unica. Fortunatamente tanti telefonini hanno immortalato la scena, non sarà difficile per le forze dell’ordine individuare i responsabili, dato che la coppia era anche appoggiata alla propria auto con targa in bella vista. Bacoli è una terra antichissima sospesa tra la storia e il mito, il suo lustro non può essere macchiato da sconcezze di questo genere. Mi auguro che questi due imbecilli paghino severamente la loro bravata esibizionista”. Ha così concluso Francesco Emilio Borrelli.













