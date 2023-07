Giugliano presentato a Palazzo Palumbo. Intanto la società ufficializza Marotta

151 Visite

C’è anche l’ufficialità. Alessandro Marotta, 37 anni, reduce da una stagione nelle fila della Viterbese, è un calciatore del Giugliano. Marotta è uno degli attaccanti più esperti e prolifici della categoria. L’attaccante, classe 1986, ha firmato un accordo annuale con opzione per il successivo. Nella giornata di oggi la squadra è stata presentata nel salone delle feste di palazzo Palumbo, nel cuore di Giugliano. Presente tutto lo stato maggiore della società gialloblu, con il presidente Mazzamauro in primis, e il sindaco Nicola Pirozzi. “Vogliamo crescere ulteriormente – ha spiegato il patron – Un passo in più rispetto allo scorso anno. Siamo una società solida, tra le più solide in Lega pro, abbiamo investito bene sul mercato e vogliamo radicarci ulteriormente a Giugliano. Grazie al Comune, al sindaco in primis, per quanto ha fatto per la risoluzione delle problematiche all’impianto comunale”. Sugli esposti all’Anac. “E’ gente che vuole male alla città. L’opposizione ha tutto il diritto di fare politica, ma all’interno del civico consesso, il resto sono cattiverie”, ha tuonato il dg Ciro Sarno. “Siamo sicuri che l’amministrazione dimostrerà che l’iter procedurale è pienamente legittimo”.













