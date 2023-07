Posillipo: perseguita la ex. Arrestato

114 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza San Luigi per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che, indicando il suo ex compagno, ha raccontato di essere stata minacciata di morte dallo stesso e che tali episodi si erano già verificati in precedenti occasioni.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 46enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per atti persecutori.













