Ladro ruba in una farmacia della zona collinare: preso

Ieri sera, intorno alle 19:30, in via Alessandro Scarlatti, nel cuore del Vomero, un uomo è stato sorpreso nel rubare farmaci e integratori esposti sugli scaffali della farmacia Cannone. Scoperto da un addetto della farmacia, il ladro è stato inseguito. La scena è stata notata dagli agenti dell’Unità operativa Vomero della polizia municipale, di pattuglia in piazza Vanvitelli, a loro volta allertati dal lavoratore della farmacia. I vigili hanno così provveduto a trarre in arresto il malvivente. Il soggetto è stato denunciato, secondo la normativa vigente, a piede libero.

