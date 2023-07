Pozzuoli, truffa ai danni di un’anziana: 20 enne ai domiciliari

Su delega del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Napoli si comunica che ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 20enne napoletano poiché gravemente indiziato di aver commesso a Pozzuoli una truffa ai danni di un’anziana signora. Su delega del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Napoli si comunica che ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 20enne napoletano poiché gravemente indiziato di aver commesso a Pozzuoli una truffa ai danni di un’anziana signora.

A seguito dell’attività di indagine svolta dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli e coordinata dalla locale Procura è stato possibile risalire all’identità del presunto truffatore, che annovera diversi pregiudizi di polizia, il quale lo scorso 19 maggio a Pozzuoli, in concorso con un altro soggetto, si sarebbe presentato presso l’abitazione della anziana signora, fingendo di essere un corriere, per la consegna di un pacco destinato al nipote e chiedendole la somma di 1500 euro come condizione per poter lasciare l’oggetto.

In tal modo avrebbe indotto in errore l’anziana facendosi consegnare tutto il denaro in suo possesso in quel momento per un totale di 1000 euro.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso alla quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.