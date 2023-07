Marano, il 18 luglio il primo consiglio comunale per le elezioni di presidente e vice

Il sindaco Matteo Morra, a seguito delle consultazioni del 14 e 15 maggio 2023 e successivo turno di ballottaggio del 28 e 29

maggio 2023, avvisa che il giorno 18 luglio 2023, alle ore 16:00 presso la Sala Consiliare ubicata nell’Auditorium della scuola

“Socrate” è convocato, in via ordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale; giuramento del sindaco;

elezione del presidente del Consiglio Comunale; elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale; comunicazione al Consiglio Comunale da parte del sindaco, della composizione della Giunta comunale,

elezione della commissione elettorale

Nota stampa Matteo Morra sindaco di Marano