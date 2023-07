Marano, distretto sanitario e Cup. Il direttore Girasole: “Quel cartello non era autorizzato, non ci saranno altri stop al servizio”

233 Visite

Distretto sanitario Marano, chiarito il caso del Cup chiuso “per motivi tecnici”. Dopo il nostro articolo di tre giorni fa, è arrivato il sollecitato chiarimento del direttore Tommaso Girasole. In sostanza, secondo quanto ricostruito dal Girasole, che ci ha ringraziato per aver posto in evidenza la questione, quel cartello affisso nei giorni scorsi non era stato in alcun modo autorizzato dalla direzione e pertanto è stata avviata – sempre secondo Girasole – una verifica interna agli uffici. Il direttore ha inoltre chiarito che il Cup, anche se ci dovessero essere difficoltà legate alle assenze per malattia di qualche dipendente, raccoglierà sempre le prenotazioni e informerà, eventualmente anche in una fase immediatamente successiva, l’utente interessato.













