MARANO, EMERGENZA IDRICA: DUE AUTOBOTTI SUL TERRITORIO

Una seconda autobotte sarà posta in prossimità dell’incrocio tra via Recca e via Marano Quarto presso impianto di sollevamento C3. Stiamo lavorando per alleviare il prima possibile i disagi alla cittadinanza.

Nota stampa sindaco Morra.

Gli interventi sono da ritenersi conclusi, ma occorreranno diverse ore affinché tutto torni a regime.