TANGENZIALE NAPOLI, CHIUSURA TRATTO VOMERO-ARENELLA VERSO CAPODICHINO

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di miglioramento e adeguamento del viadotto “Arena Sant’ Antonio” e della galleria “Vomero est”, dalla mezzanotte alle 6:00 di sabato 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vomero e Arenella, verso Capodichino/autostrade. Di conseguenza, sarà chiusa Camaldoli, in entrata verso Capodichino. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vomero, percorrere la viabilità ordinaria: Via De Ruggiero, Via Omodeo, Via Pigna, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza delle Medaglie d’oro, Via Orsi, via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei, per rientrare sulla Tangenziale ad Arenella; per la chiusura dell’entrata di Camaldoli: Arenella.













