Prof licenziata: era stata assente 20 anni su 24. Per la Cassazione è “inetta”

113 Visite

La professoressa di Storia e Filosofia si era assentata per 20 anni su 24 anni di servizio alla scuola secondaria, anche per effetto di un contenzioso giudiziario in atto, inanellando solo quattro anni di fila in una classe. Anni che peraltro erano stati caratterizzati dalle proteste degli studenti che avevano denunciato la sua “impreparazione” e la strana gestione dei voti e delle interrogazioni. Dopo l’ispezione ministeriale era arrivata la decisione: la professoressa era stata dichiarata “incompatibile con l’insegnamento” così come le sue modalità di fare lezione. Ora la Cassazione ha confermato la destituzione per questa docente bollata di “inettitudine permanente e assoluta”.

Assente e “inetta”, secondo la Cassazione

“La libertà di insegnamento in ambito scolastico – sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso della professoressa contro il ministero – è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio“. “Non è dunque libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio – prosegue il verdetto 17897 della Sezione Lavoro – attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS