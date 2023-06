Morte Manuel, ai domiciliari lo youtuber Di Pietro

159 Visite

Nove giorni dopo scatta l’arresto per Matteo Di Pietro. Da ieri, il ventenne youtuber che alla guida del Suv Lamborghini il 14 giugno, a Casal Palocco, quartiere residenziale di Roma, ha travolto la Smart uccidendo il piccolo Manuel Proietti, è ai domiciliari. Il bimbo di 5 anni è morto poco dopo l’incidente in ospedale e ora Proietti, accusato di omicidio stradale e lesioni a carico della mamma e della sorellina, è in casa: vietati i contatti col mondo esterno, neppure attraverso quei social che sembravano avere fatto la fortuna dell’indagato e del suo gruppo “TheBorderline” e che ora, invece, rappresentano un baratro oltre che un punto di non ritorno per i familiari della piccola vittima.

Di Pietro e alcuni dei suoi amici erano sul fuoristrada per vincere una “challenge” una folle sfida seguita da migliaia di follower: vivere per 50 ore consecutive su una Lamborghini. Ore e ore al volante senza mai una sosta. Alle 15,45 di nove giorni fa il violento incidente all’incrocio tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara. Per il bambino, colpito da lesioni interne gravissime, è stato inutile ogni soccorso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS