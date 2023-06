Napoli, Coldplay: l’evento al Maradona. Attesa finita, ecco la scaletta

Manca poco, l’attesa ormai è finita: i Coldplay tornano in Italia con ben sei date negli stadi. Le prime due a Napoli, il 21 e 22 giugno al Diego Armando Maradona, prima di spostarsi a Milano per i live a San Siro del 25, 26, 28 e 29 giugno. Ad aprire il concerto in entrambe le città saranno gli scozzesi Chvrches, più due italiane: a Napoli si esibirà Laila Al Habash, cantautrice di origini palestinesi dell’indie underground romano, a Milano invece Mara Sattei, reduce dalla partecipazione all’ultimo festival di Sanremo.

Ecco la scaletta dell’ultimo concerto prima di Napoli, quello del 7 giugno al Millennium Stadium di Cardiff, che verosimilmente vedremo anche nelle date italiane: