Napoli, Barra e Piscinola: tutti gli arresti della giornata

Barra: rapina un’auto e colpisce un agente con un pugnale.

Arrestato. Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Pasquale Ciccarelli per una segnalazione di una rapina di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato il proprietario dell’auto il quale ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da un uomo che con la minaccia di un coltello si era impossessato della sua autovettura.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite ed al sistema GPS presente sul veicolo, hanno rintracciato la vettura in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita di Fuorigrotta della tangenziale con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di innestare la marcia per eludere il controllo ma è stato fermato; in quel momento, lo stesso ha impugnato un pugnale nascosto sotto il sedile dell’auto ed ha colpito di striscio uno degli agenti fino a quando è stato disarmato e, dopo una colluttazione, bloccato.

S.C., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, l’auto è stata restituita al proprietario. Napoli, 21 giugno 2023 —————————— —— Borgo Sant’Antonio Abate: maltratta la madre ed oppone resistenza ai poliziotti.

Arrestato. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che stava tendando di allontanarsi ma lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 8 cm; in quel momento, l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha inveito nei confronti di una donna affacciata dal balcone di un appartamento.

Gli operatori hanno raggiunto l’abitazione di quest’ultima che ha raccontato che, poco prima, il figlio l’aveva minacciata con un coltello danneggiando anche alcuni oggetti presenti in casa, come già avvenuto in precedenti occasioni; inoltre, l’altro figlio della donna ha raccontato che il fratello aveva avuto degli atteggiamenti aggressivi anche nei suoi confronti in diverse circostanze; in particolare, quella stessa mattina, dopo averlo raggiunto presso la sua attività lavorativa, gli aveva danneggiato lo scooter intimandogli con un coltello di corrispondergli del denaro.

Un 42enne napoletano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, 21 giugno 2023 —————————— — FOTO Piscinola: arrestato uno spacciatore. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Giovanni a Piscinola, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 12 stecche di hashish del peso di circa 41 grammi; inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

L’uomo, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Napoli, 21 giugno 2023 —————————— – Penisola Sorrentina: scoperto NCC abusivo.

La Polizia di Stato sanziona 25enne napoletano. Con l’inizio della stagione estiva è necessario incrementare i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio di Taxi e N.C.C. (noleggio con conducente) che proliferano in questo periodo nelle località turistiche della penisola sorrentina.

Lunedì gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento hanno controllato il conducente di un’autovettura, identificandolo per un 25enne residente a Napoli, e lo hanno sanzionato poiché sprovvisto di licenza per la professione di NCC.

Inoltre, a bordo del veicolo vi erano due turisti inglesi i quali, all’atto del controllo, hanno dichiarato di aver pagato la somma complessiva di 80 euro per un transfer dal B&B dove erano alloggiati a Napoli fino a Positano.

All’autista del veicolo NCC, oltre la prevista sanzione amministrativa, gli è stata ritirata la carta di circolazione con fermo amministrativo del veicolo. Napoli, 21 giugno 2023 —————————— —— Carte di pagamento clonate per acquistare carburante di una nota compagnia petrolifera.

La Polizia di Stato denuncia un uomo di 26 anni. Nello scorso mese di marzo il rappresentante legale di una società con sede in Acerra (Na) ha denunciato alla Polizia di Stato la clonazione e l’indebito utilizzo di alcune carte carburante elettroniche aziendali.

Gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno iniziato le indagini alla ricerca di chi avesse sottratto dal conto corrente bancario intestato all’azienda del denunciante un importo di circa € 12.000 con 27 operazioni fraudolente effettuate con le carte carburante clonate.

I poliziotti, attraverso la compagnia petrolifera, sono riusciti ad individuare i distributori dove era avvenuto l’acquisto del carburante riuscendo così a ricostruire gli eventi; inoltre, dall’analisi delle immagini di videosorveglianza acquisite e da altre fonti di prova raccolte, hanno notato un autocarro Fiat Ducato furgonato, di colore bianco e con targa di nazionalità polacca, il cui conducente era solito rifornire due cisterne dalla capienza di circa 1000 litri cadauna, poste all’interno dello stesso, utilizzando come metodo di pagamento delle carte di credito risultate clonate, pertanto utilizzate in maniera fraudolenta.

Lo scorso venerdì gli operatori hanno intercettato e controllato il veicolo nei pressi dello svincolo Tangenziale di Fuorigrotta in cui hanno rinvenuto nel vano di carico due cisterne di plastica, con una capacità di 1000 litri cadauna, mentre nell’abitacolo hanno trovato altre due taniche di plastica di 10 litri cadauna per un carico effettivo totale di 1920 litri di carburante, 8 ricevute di carburante ed il telefono cellulare del conducente.

L’uomo, un napoletano di 26 anni, è stato denunciato per la falsificazione di carte di credito nonché sanzionato per violazioni della normativa A.D.R. per il trasporto di merci pericolose, l’inidoneità del veicolo per il trasporto delle sostanze e la mancanza di autorizzazioni, con ritiro della carta di circolazione e della patente di guida ai fini della sospensione.

Ulteriori indagini sono in corso per individuare le persone che hanno subito altri addebiti fraudolenti per l’acquisto del carburante sequestrato e per accertare, mediante l’analisi dei dati desunti dallo smartphone, in che modalità sono avvenuti i pagamenti, avendo notato che i codici per poter concludere illecitamente gli acquisti di carburante erano stati inviati al 26enne attraverso chat dell’applicazione denominata “Telegram” a seguito di un pagamento effettuato attraverso ricarica di bitcoin.