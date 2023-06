Napoli, è il Garcia day: la presentazione nel salone delle feste della reggia di Capodimonte

87 Visite

Napoli, è il Garcia-day. Tra un po’ il nuovo allenatore del Napoli verrà presentato alla stampa in una location d’eccezione come il salone delle feste della reggia di Capodimonte. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis che in queste ore sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per la nuova stagione con il successore di Luciano Spalletti. Questa mattina colazione di lavoro per i due con vista sul golfo di Napoli.













