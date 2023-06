La voce del cittadino. Marano: quella strada chiusa per lavori in un manufatto. Ma il Comune, che ha dato il via libera, sta seguendo o dorme?

265 Visite

Gentile direttore, hanno chiuso, come da ordinanza comunale firmata dalla polizia municipale, una strada, via Speranza, per sette giorni, a quanto pare per un abbattimento e una ricostruzione. L’ordinanza complessiva è di 14 giorni perché riferita anche all’impossibilità, da parte di veicoli e pedoni, di sostare, dal giorno 12 giugno al 26 dello stesso mese. Nell’ordinanza c’è scritto, però, che alle ore 18, al termine dei lavori, il personale incaricato della ditta deve ripristinare la viabilità, ma ciò non accade. E i mezzi sono ovunque, vengono lasciati sull’asfalto. Come mai? Stiamo vivendo disagi infiniti.

Ciro (Marano)

Caro Ciro, non sappiamo se alle 18 la viabilità viene effettivamente ripristinata. Domani effettueremo un sopralluogo, intanto sollecitiamo anche vigili e carabinieri a farlo. Le posso dire, intanto, che nei prossimi giorni sarà chiusa l’area d’accesso di un capannone abusivo che doveva, vedi ordinanza comunale di 5 anni fa, essere abbattuto da una nota ditta già diversi anni fa. Non è mai stato fatto e il Comune è stato colpevolmente silente. Ora pare che le autorità preposte si siano svegliate e vogliano far rispettare l’ordinanza. La presenza del capannone abusivo, mai abbattuto da nessuna amministrazione, ha fatto sì che la città perdesse un finanziamento di 1 milione di euro: fondi europei per la realizzazione di una strada tra via Marano-Pianura e via Vallesana. Molti hanno fatto finta di non sapere e guardare, la prossima settimana l’area, in uso a una nota ditta che si occupa proprio di lavori stradali ed edili, sarà dichiarata off limits, sempre che l’ufficio tecnico comunale non disponga qualche altra proroga. Ve ne sono state già un paio. Caro Ciro, sa, siamo a Marano e tutto può accadere.

La Redazione













