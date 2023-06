L’angolo della satira. Marano. Giunta Morra, le reazioni dopo i primi rumors sugli assessori

172 Visite

Le prime reazioni a caldo dei cittadini, degli amici e dei loro “mici” fidati quando hanno sentito i primi nomi sui futuri assessori della nuova giunta. A tutti, tranne che ai Fedayn del sindaco Morra, un tempo molto vicino all’eurodeputato Cozzolino e in passato nella giunta Perrotta (e Iacolare), i rumors di questi giorni hanno provocato varie reazioni: sonnolenza in primis e stati ansiosi-depressivi. A molti sembra di essere tornati di 15 anni indietro, quando le trattative – più che sul merito delle persone, sulle loro competenze, capacità e conoscenze del territorio – erano intavolate per fare piacere a uno piuttosto che altro, per accontentare questo o quello o per risolvere qualche problema del “mezzogiorno”. Speriamo che i prossimi giorni, quando arriverà l’agognata fumata bianca, ci riservino qualche sorpresa in positivo.













