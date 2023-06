POMIGLIANO D’ARCO, CAMPI SCUOLA NELLE STRUTTURE COMUNALI: PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI RAGAZZI IL SINDACO RUSSO CHIEDE ALL’ASL CONTROLLI PREVENTIVI SUL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE

107 Visite

In seguito al proliferare sul territorio comunale dei campi scuola senza alcun controllo, per garantire la sicurezza di tutti i bambini che vi partecipano, il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, ha ritenuto opportuno attraverso l’Asl competente richiedere dei controlli preventivi e di verifica nel tempo più rapido possibile per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie a tutela della salute dei ragazzi.













