42 Visite

Nuovo allenatore del Napoli, Gianluca Di Marzio: “Il casting per l’allenatore del Napoli prosegue. Il borsino di oggi vede un Paulo Sousa in netto ribasso e un Galtier in rialzo. L’idea è che il nuovo allenatore possa arrivare dall’estero, quindi il tecnico del PSG è favorito su Garcia, anche se l’ex Roma conosce bene il nostro campionato, così come Fonseca, sondato in questi giorni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS