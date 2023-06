Ancora un dramma: bimbo di 5 anni muore in un incidente per una sfida tra youtuber

243 Visite

Avevano trascorso 50 ore a bordo di una Lamborghini per una “challenge” e stavano rientrando a casa. Ma dopo l’ultima curva la sfida è finita in tragedia: il bolide su cui viaggiavano i quattro youtuber che da lunedì pomeriggio stavano riprendendo la maratona, ha centrato la Smart Four Four su cui viaggiavano due bimbi di tre e cinque anni, insieme alla mamma di 29. Il drammatico epilogo si è consumato ieri nel primo pomeriggio a Casal Palocco, periferia sud della Capitale. Le due auto si sono scontrate lungo via di Macchia Saponara all’altezza via Archelao di Mileto. Per Manuel, di soli cinque anni, non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 dopo essere riusciti a stabilizzarlo lo hanno trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale Grassi dove è morto poco dopo. La mamma e la sorellina sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. I vigili stanno ora indagando per accertare le cause dello schianto mortale.













