Marano, incidente in via Lazio: testimoni convocati in caserma

493 Visite

Sono stati convocati in caserma, a Marano, i testimoni dell’incidente di tre giorni fa di cui è stato vittima il 38 enne Fabio. Erano sul luogo del sinistro e hanno prestato i primi soccorsi. I militari di Marano li ascolteranno per raccogliere ulteriori elementi utili all’indagine. Al momento gli inquirenti non hanno ancora chiarito l’esatta dinamica dell’incidente. Si ipotizza che il conducente dell’auto contro la quale si è schiantato il Beverly di Fabio stesse o quanto meno avesse intenzione di svoltare per via Nuvoletta. Secondo i carabinieri, il 38enne non indossava il casco, pur avendolo con sé, e non aveva la patente per guidare quel tipo di veicolo. Le sue condizioni sono ancora gravi, seppur stazionarie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS