Melito, domani i funerali di maria Brigida, uccisa dal suocero. Corteo funebre (al momento) negato per motivi di viabilità

Un femminicidio con molti danni collaterali. È questa la pista seguita dagli inquirenti che non hanno ancora chiuso le indagini sul duplice omicidio di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, mamma di due bambini di due e quattro anni e del cognato Luigi Cammisa, 29 anni, padre di due figli, uccisi a sangue freddo e premeditazione dal suocero Raffaele Caiazzo, nelle prime ore del mattino di giovedì scorso a Sant’Antimo, già teatro della tragedia di Giulia Tramontano.

Il giorno dopo gli strazianti funerali della ragazza incinta di sette mesi e uccisa a Senago dal suo compagno, ieri mattina la Procura di Napoli Nord, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretta dal capitano Matteo Alborghetti, ha nominato il perito anatomo patologo, incaricato di eseguire le autopsie sui corpi delle due vittime. Pochi ed essenziali i quesiti posti all’esperto dal magistrato e che riguardano le ferite: sei quelle inferte e Luigi Cammisa, mentre sono cinque quelle riportate da Maria Brigida Pesacane.

Sicuramente entro questa stessa giornata verrà effettuato questo esame irripetibile, seguito dalla consegna dei corpi ai familiari. Tant’è che è stata già stabilita la cerimonia funebre per Maria Brigida Pesacane, prevista per domani a Melito, sua città di origine dove abitano ancora i genitori della 24enne, presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Il Comune ha, al momento, vietato il corteo funebre dall’abitazione della famiglia nel centro storico, fino alla chiesa, per motivi di viabilità (il percorso prescelto non è conforme al codice della strada) e non per ordine pubblico come erroneamente riportato da qualche giornale. I familiari stanno presentando una nuova istanza all’ente retto da un commissario prefettizio.

Ancora da stabilire invece, i funerali per Luigi Cammisa, che si celebreranno a Sant’Antimo.