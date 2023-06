Marano, scontro auto-scooter in via Lazio: in fin di vita un 38 enne di Villaricca

896 Visite

Un uomo di 38 anni, originario di Villaricca, è in fin di vita. E’ vittima di un incidente, avvenuto dopo la mezzanotte di ieri a Marano, all’altezza del distributore di carburanti di via Lazio, a due passi dalla caserma. L’uomo era a bordo di uno scooter ed è stato centrato in pieno da un’autovettura che proveniva, verosimilmente, dal corso Italia. A bordo dell’auto un uomo residente a Mugnano. Il ferito, che non indossava il casco, è in gravissime condizioni ed è ricoverato al Cardarelli. Il mezzo, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, non era assicurato. Indagini condotte dai militari dell’Arma di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS