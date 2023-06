Nave sequestrata da migranti a largo di Napoli: blitz delle forze speciali

103 Visite

A circa 90 miglia a sud di Napoli una nave turca, la “Galata seaways” è in difficoltà: l’equipaggio è costretto a nascondersi perché un gruppo di clandestini si trova a bordo e sta cercando di dirottare l’imbarcazione. Sono armati di coltelli e minacciano di fare il finimondo. Il comandante riesce a lanciare l’allarme, viene inviata la richiesta di aiuto all’Italia. Scatta l’operazione soccorso. È il ministro della Difesa Guido Crosetto a dare la notizia in diretta, mentre si trova al Forum che si svolgendo in Puglia nella masseria di Bruno Vespa. «Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi – comunica -, stanno liberando una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da circa 15 migranti che erano a bordo». Vengono schierati in mare i reparti di élite. Dalla base in Puglia parte un elicottero Nh 90, da La Spezia un HH101 degli incursori. Sedici super militari, il boarding team del battaglione San Marco, arrivano in zona sequestro e si calano sulla nave, mentre la zona viene “cinturata” da due navi della Guardia costiera, la Gregoretti, e la Montecimone della Guardia di finanza.

TIR IMBARCATI

Non appena il team arriva sul cargo accerta le buone condizioni dell’equipaggio e dei passeggeri. E subito dopo si mette alla ricerca dei clandestini. Sono quindici, alcuni armati di coltello. Sono riusciti a nascondersi sulla nave salendo su uno dei Tir imbarcati mercoledì nel porto turco di Topcular. Avrebbero dovuto arrivare oggi a Setè, sotto Montpellier, uno dei porti più grandi di Francia dopo Marsiglia. Ma le cose sono precipitate in un attimo: uno dei marinai turchi si è accorto della loro presenza e ha avvertito il comandante, che ha deciso di farli sbarcare quanto prima, dopo aver chiamato le forze dell’ordine. Una decisione alla quale i migranti hanno reagito con le minacce, tirando fuori i coltelli e rifiutandosi di scendere. Da settimane erano in attesa di partire dalla località turca sulla costa. Volevano raggiungere l’Europa e in particolare la Francia.













