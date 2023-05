Di Fenza: massima solidarietà al Sindaco di Nola

145 Visite

Questa notte sono state incendiate l’auto e la moto del sindaco di Nola, Carlo Bonauro. I veicoli sono stati dati alle fiamme nello spazio davanti alla villetta nella quale vive la famiglia del primo cittadino. Sull’accaduto sta indagando la Polizia, che non esclude alcuna pista. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nola e i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e hanno verificato l’agibilità dell’edificio.



“È l’ennesimo atto delinquenziale che ci inquieta, massima solidarietà politica e umana al primo cittadino di Nola, Carlo Bonauro.” – ha affermato il Consigliere Regionale di Centro Democratico, Pasquale Di Fenza. Non siamo ancora a conoscenza della natura del gesto ma bisogna senza dubbio innalzare il livello della guardia. Quello di stanotte è un atto intimidatorio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. I Sindaci della provincia – ha spiegato ancora Di Fenza – spesso operano in territori dove la criminalità è fortemente presente e prova, in ogni modo, a infiltrarsi nell’apparato burocratico. Bisogna garantire loro massima sicurezza partendo soprattutto dall’individuazione di chi prova a disturbare il loro operato e assicurarli alla giustizia.” – ha concluso Di Fenza.