Ballottaggio Marano, il coordinatore di Fdi Schiano di Visconti sul caso Giaccio: “Il nostro partito non può sostenere candidati del Pd”

581 Visite

Michele Schiano di Visconti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, commenta la vicenda che vede interessata la neo consigliera Teresa Giaccio, candidata proprio con il partito della Meloni. Schiano afferma: “Con il candidato Izzo volevamo chiudere un accordo ufficiale, basato dunque su un apparentamento con tutti i crismi. Venuta meno questa possibilità, non abbiamo dato indicazioni al nostro elettorato. Come partito, ad ogni modo – aggiunge Schiano – non possiamo in alcun modo avallare accordi con il Partito democratico e i suoi esponenti. Mai con il Pd”. Sulla possibilità di eventuali provvedimenti nei confronti della Giaccio, Schiano aggiunge: “Quella di sostenere Morra è una sua personale iniziativa. Il caso è al vaglio degli organi competenti”.













Commenti

