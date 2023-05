Ballottaggio Marano, anche Pasquale Coppola (acerrimo avversario di Morra) passa dalla sua parte

216 Visite

E dunque anche il più “acerrimo” avversario di Matteo Morra, l’ex consigliere di Visconti Pasquale Coppola (nella foto), dopo aver preso le distanze dal progetto politico del Pd, incardinato proprio sulla candidatura Morra e dopo aver fatto mille “guerre” interne contro i fedelissimi di Morra, passa ora dalla sua parte e dalla parte dei “russi” al ballottaggio. Un altro colpo di scena, come quello della Giaccio, che ha scosso e non poco la vigilia dell’appuntamento elettorale del 28 e 29 maggio.

Coppola, per molti anni esponente dei dem, in questi mesi si era defilato dal partito locale e non aveva fatto mistero – lui e il suo gruppo – di non gradire la candidatura Morra, ritenuto tra gli artefici della chiusura anzitempo dell’esperienza Visconti. Coppola, che ormai da tempo viaggerebbe all’unisono con l’altro ex consigliere viscontiano Di Marino, ha assunto questa decisione strabiliando tutti, persino i suoi stessi amici e, tra questi, Castrese Schiano.

I motivi? Non sono stati spiegati ufficialmente. Noi abbiamo provato a contattare Coppola, ma stranamente l’ex consigliere – di solito loquace e mai allergico alle domande degli organi di stampa – non risponde al telefono. Si vocifera che avrebbe avuto una interlocuzione con il suo referente regionale, il consigliere Mario Casillo, che gli avrebbe chiesto di optare per questa soluzione. Altri, invece, sostengono che Coppola abbia chiuso un accordo con Morra per un futuro assessorato. Sarà vero? Purtroppo, come detto in precedenza, il diretto interessato non risponde al telefono e non è possibile conoscere il suo punto di vista o la ricostruzione dei fatti.













