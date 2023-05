VIOLA SCOTTO DI CARLO PREMIATA PER IL TITOLO DI CAMPIONESSA ITALIANA CONQUISTATO AGLI ASSOLUTI

90 Visite

Viola Scotto di Carlo sarà premiata questo giovedì 18 maggio alle ore 20,00 presso la struttura “Masseria del Carmine Maggiore” in via Campana, 239 – a Pozzuoli per il titolo di campionessa italiana di nuoto conquistato agli ultimi Assoluti Primaverili che si sono svolti a Riccione.

Presenti all’evento Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli; Paolo Trapanese, presidente della Fin Campania.

Saranno, inoltre, presenti i responsabili del Coni Campania e gli ex atleti flegrei Caterina Giacchetti, Lucio Spadaro, Francesco Vespe e Roberta Piano Del Balzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS