Tragedia sfiorata a Posillipo: albero si abbatte su furgone

Nel quartiere napoletano di Posillipo, in via Tito Lucrezio Caro, un albero è crollato e ha distrutto un furgone. Non ci sono feriti. L’albero, un pino domestico, avrebbe dovuto essere tagliato sabato.

Era stato programmato per la giornata di sabato 13 maggio l’abbattimento dell’albero caduto questa mattina a Posillipo. Lo precisa, in una nota, il Comune di Napoli. “L’albero – spiegano dall’amministrazione – è caduto per effetto di un cedimento al di sotto del marciapiede.

Il Comune riepiloga i fatti di questa mattina, quando, in via Tito Lucrezio Caro, all’altezza del civico 6, l’albero, un pino domestico, si è abbattuto su un furgone in sosta nel quale non erano presenti persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.













