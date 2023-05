Mugnano e Villaricca, furti e rapine nelle ultime ore: ecco il bilancio

163 Visite

Un colpo riuscito, in un negozio di detersivi, bottino 600 euro, e uno solo abbozzato in una tipografia di Mugnano. Entrambi i negozi sono ubicati nella stessa zona. Ladri dunque scatenati un po’ ovunque, nella zona a nord di Napoli e in generale nel Giuglianese. Altro colpo, sempre tra ieri e oggi, anche a Villaricca, via della Repubblica. Un uomo, avvicinato da banditi a bordo di uno scooter, è stato rapinato di borsello, cellulare e contanti. Indagano i carabinieri su questo e altri analoghi episodi anche a Marano, Calvizzano e Giugliano.













