Amministrative Scafati, Villani (M5S): “Andremo al ballottaggio”

“Ieri a Scafati è stato un bagno di folla per il Presidente Giuseppe Conte. Tra la gente, per sostenere i candidati della lista del MoVimento 5 Stelle Scafati e il candidato Sindaco della coalizione civica Michele Grimaldi. Il nostro è un progetto serio e solido per la Scafati del futuro. È evidente che i nostri competitor alle elezioni amministrative sono preoccupati di perdere Scafati, ogni spot è buono per provare ad ingannare ancora una volta i cittadini di Scafati. Il Comune, stante l’assenza di personale, non riesce più a garantire nemmeno i servizi minimi essenziali per i cittadini, sempre più penalizzati dall’inadeguatezza e stanchezza della classe dirigente che si è alternata in questi 10 anni”. A dirlo è la coordinatrice del Movimento 5 stelle Virginia Villani a margine della visita del Presidente del Movimento 5 stelle e già Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Scafati.

“C’è voglia di agire seriamente per contrastare l’immobilismo, il mal costume, il clientelismo e tornare ad avere una rappresentanza attiva sui grandi temi della collettività. Abbiamo visto cittadini raggiungerci, parlarci, informarsi, sdegnarsi per ciò che ha caratterizzato gli ultimi 10 anni di questa città. Abbiamo toccato con mano l’entusiasmo per una nuova possibilità, un nuovo scenario, più luminoso per tutti. Avere vicino le istituzioni è fondamentale e ci sprona ad impegnarci ancora di più in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Con il sostegno dell’intera filiera politica, siamo certi di poter dare alla città, alle attività e al tessuto economico-produttivo, il giusto slancio per una ripresa non più rinviabile. I cittadini di Scafati possono oggi davvero scegliere il nuovo e chi magari ha più voglia nel voler migliorare la città” -conclude Villani-.













