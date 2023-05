Amministrative. Schiattarella: “Marano chiama, Roma risponde…”

Nella giornata di ieri il nostro candidato sindaco Avv. Barbara Schiattarella ha partecipato a ben due eventi organizzati per sostenere la campagna elettorale. Il primo incontro si è tenuto presso la contrada Bosco (all’estrema periferia di Marano) dai candidati consiglieri Teresa Giaccio e Carmine Carandente di Fratelli d’Italia con loro era presente anche l’ Onorevole Marco Nonno. Poco dopo in località Recca all’evento organizzato dai candidati consiglieri di Forza Italia Marika Cioffi, Aniello Cecere e Lia Cantone erano presenti anche gli Onorevoli Fulvio Martusciello, Franco Silvestro. Tutti gli Onorevoli convenuti ai due eventi hanno appoggiato in modo entusiasta la candidatura del nostro candidato a sindaco. Siamo partiti in ritardo ma poi passo dopo passo abbiamo iniziato a recuperare. La nostra coalizione ha ormai chiuso il gap iniziale e la scelta condivisa di Fratelli d’Italia e Forza Italia ha compattato ancora di più i ranghi. La Lega dopo una iniziale adesione alla candidatura della Schiattarella si è auto esclusa dalla coalizione e con il senno di poi forse è stato meglio così!!! Passo dopo passo ci siamo fatti conoscere dagli elettori con gazebo, camper, porta a porta ed incontri mirati verso le diverse zone di Marano, fino ad arrivare a quelle periferie estreme che solo pochi coraggiosi considerano. In più la freschezza e l’indipendenza della nostra candidata fuori da giochi e giochetti politici del passato agli occhi degli elettori rappresenta un plus per quei cittadini che non vogliono raccogliere il record mondiale di scioglimenti comunali!! Dicevamo che ieri la presenza di tanti Onorevoli di governo ha valorizzato e ha dato notevole risalto alla candidatura dell’Avvocato Barbara Schiattarella. La presenza di Onorevoli di governo rappresenta un unicum in questa campagna elettorale, perché solo noi possiamo vantare parlamentari che sono forza di governo e solo noi possiamo dialogare con le istruzioni romane. Se scelti dagli elettori ci sarà una concreta possibilità di parlare con le istituzioni ed anche una concreta speranza di portare le risorse di cui il comune necessità …”senza soldi non si cantano messe”. Ovviamente per spendere bisognerà uscire velocemente dal dissesto e solo una giunta solida potrà traghettarci fuori da questo pantano. Una giunta è tanto più solida quanto meno promesse ha fatto al proprio entourage elettorale (noi non ne abbiamo fatta nessuna). Una giunta è tanto più solida quanto la compagine delle liste è più snella ( e noi abbiamo solo tre liste) una giunta è tanto più solida quanto più deve dare conto ai partiti di governo (e noi abbiamo due partiti nazionali) insomma noi abbiamo le carte in regola mentre gli altri ovviamente non possono vantare tali peculiarità.

Comunicato stampa a cura di Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia