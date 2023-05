Amministrative Marano, Schiattarella: “Canali veri, canali a termine, e chi non ha canali su cui poter navigare”

Le imminenti elezioni cittadine ci vedono impegnati nel cercare di convincere gli elettori a votare per una lista piuttosto che per una altra. Spesso e volentieri nelle storiche famiglie Maranesi ci sono due o più candidati schierati su posizioni diverse che agognano i voti dei propri familiari. Una delle leve che spesso i candidati usano per portare acqua al proprio mulino é la capacità di sostenere che la propria lista ha la capacità taumaturgica di sistemare le strade, le fogne, riattivare il verde pubblico, sistemare gli atavici problemi dell’acqua etc etc. Queste affermazioni sono tutte meritevoli e sono giuste da qualsiasi parte provengono ma poi per tradurre le promesse elettorali in fatti occorrono i giusti canali. Occorre quindi cercare di parlare con quei canali che hanno la stessa matrice culturale; occorrono quei canali istituzionali con cui dialogare e che possano poi permettere di far affluire nel nostro comune le risorse indispensabili alla nostra rinascita. Orbene le liste civiche che dovrebbero rappresentare il territorio una volta che poi salgono con chi vanno a parlare, quali sono gli interlocutori che sono disposti a non farli penare per sistemare i nostri problemi. Quali referenti dei partiti politici centrali sono disposti a togliere ai propri elettori su alcuni territori per dare ad altri che non votano per loro!!! Per sistemare i nostri problemi occorrono soldi ed i soldi arrivano più facilmente se ci sono i canali giusti al posto giusto. Le risorse reperibili per tutti arrivano dal governo centrale per i prossimi 5 anni e dal governo regionale “forse” ancora per poco.!!Chiediamo quindi a tutti i maranesi di votare per una volta in modo oculato. “Forse” é giusto il voto per conoscenza diretta, o per stima, è giusto quello per comunanza politica, vale pure il voto pekke chill’ me frat’, ma poi cosa rimane se il voto non è né efficace né efficiente…. rimangono le buche per strada, rimangono i problemi alle fogne, rimangono i soliti problemi perché il nostro voto non è andato dove può diventare risorsa non è andato a quella forza politica capace di attrarre risorse. La nostra coalizione sicuramente ha i canali giusti, la nostra coalizione può sicuramente con tenacia e con pazienza reperire quelle risorse che forse gli altri non potranno mai portare. Questa volta scegliamo Marano, votiamo tutti, e scegliamo di votare in modo utile ai bisogni della collettività. “Forse” se vi soffermerete a riflettere su quanto scritto su questo articolo “forse” fra un po’ di tempo e dopo 25 anni potremmo trovarci nella “piacevole” situazione di lamentarci meno delle strade, meno delle perdite idriche, meno del verde pubblico.

Comunicato stampa Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia