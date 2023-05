Scampia: carabinieri trovano 2 fucili in un’auto sospetta, indagini in corso

63 Visite

A Scampia è sempre alta l’attenzione dei Carabinieri che quotidianamente monitorano la zona.

I militari del nucleo operativo della compagnia Stella hanno notato un’auto sospetta nei pressi dell’isolato 12 e più precisamente a via Rossi. Il veicolo è risultato intestato ad una persona deceduta più di un anno fa e si decide di iniziare la perquisizione.

Nell’auto, una fiat bravo, vengono rinvenuti e sequestrati 2 fucili che sono risultati rubati quasi due anni fa rispettivamente a Pozzuoli e a Sant’Antimo. Oltre alle pericolosissime armi – una a pompa, l’altra automatica – 29 cartucce calibro 12, 39 proiettili 357 magnum e un bilancìno di precisione.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri volti a risalire all’identità di chi aveva la disponibilità delle armi e dell’auto.

I fucili saranno sottoposti ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS