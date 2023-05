Amministrative Marano, candidati sindaco soft (fin troppo). A polemizzare sono gli “sponsor” e i “manager”

121 Visite

Dentro i secondi. I candidati sindaco giocano soft, non spingono sull’acceleratore. C’è molto (finto) fair play in questa noiosissima campagna elettorale. Dietro le quinte ognuno dice peste e corna di un altro candidato, ma nei comunicati – a parte qualche frecciata di Izzo – c’è poco spazio per la polemica.

Eppure di argomenti ve ne sarebbero a iosa per dare fastidio a questo o quel candidato sindaco. La presenza dei cosiddetti “impresentabili” in qualche lista; la presenza – a bordo campo – di imprenditori a dir poco borderline; la presenza di candidati figli, nipoti, pronipoti e parenti di politici che non sempre si sono distinti per qualità politica.

E sui temi? Tanto si potrebbe dire sulla “storiaccia” del Giudice di pace, sul nuovo piano regolatore, sui “poteri” forti negli uffici comunali.

Mentre i candidati sindaco evitano di affilare gli artigli, a scendere direttamente in campo sono i loro supporter, i “manager” (per dirla con le parole di un imprenditore locale, Mario Sansone), gli sponsor.

Da giorni assistiamo alle punzecchiate tra Eduardo Simioli e il candidato sindaco Izzo e tra l’imprenditore Sansone (pro Izzo) e l’imprenditore Simioli (pro Morra).

La Fanelli, intanto, in un post ha richiamato gli organi sovracomunali a vigilare su questa campagna elettorale, onde evitare future, spiacevoli sorprese. Questo allarme lo avevamo lanciato già nelle scorse settimane dalle pagine del nostro giornale.

Nella zona collinare è, però, in atto lo scontro più interessante: si contendono voti, in un’area geografica alquanto ristretta, Anna Garofalo, Passariello junior, Giuseppe Vaccaro Caruso, Luigi Di Marino e la new entry Rosa Polverino. E’ una battaglia all’ultimo voto, insomma.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS