Giorgia Meloni: approvato oggi “il taglio delle tasse più importante da decenni”

Poco dopo l’approvazione del nuovo decreto in materia di lavoro, la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha pubblicato questo videomessaggio: “Nel giorno della festa del lavoro – afferma – il governo sceglie di lavorare e dare risposte a coloro che legittimamente aspirano a cambiare la loro posizione e lo facciamo con una serie di provvedimenti articolati”, tra questi “il più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto in legge di bilancio abbiamo un taglio di 6 punti percentuale per chi ha redditi fino a 35.000 euro e di 7 punti per i redditi fino a 25000 euro. È una scelta di cui io vado profondamente fiera”.