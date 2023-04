Ottaviano, 43 enne trovato in possesso di 10kg di hashish: arrestato

122 Visite

Mercoledì, il personale del Commissariato di P.S. Nola, ad Ottaviano (Na), nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di P.M., di anni 43, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, a seguito di perquisizione locale effettuata presso un’abitazione nella sua disponibilità l’uomo è stato trovato in possesso di 10,3 kg di hashish. La sostanza stupefacente, confezionata e suddivisa in 105 plance, è stata rinvenuta in un’intercapedine ricavata all’interno di una controsoffittatura nella cantina dell’appartamento.













