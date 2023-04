Mostra D’Oltremare di Napoli, 14mila visitatori in due giorni per Quattrozampeinfiera

81 Visite

Grande risposta di pubblico alla Mostra d’Oltremare di Napoli, per Quattrozampeinfiera, rassegna nazionale sulla salute, la cura, l’alimentazione e il divertimento degli animali domestici. Più di 14mila visitatori nei giorni di sabato e domenica e un nuovo appuntamento già fissato per il 2024. Tremila le persone iscritte alle varie attività, che hanno animato le numerose aree tematiche allestite negli spazi dell’ente fieristico di Fuorigrotta, vissute per l’occasione insieme a oltre 4mila animali da compagnia. Due giorni ricchi di eventi, di formazione, di informazione, di sport sul tema degli animali domestici, che hanno utilizzato tutte le potenzialità della Mostra, contenitore sempre più poliedrico e versatile al servizio della città.

“La Mostra d’Oltremare – dicono il presidente Remo Minopoli e la consigliera delegata Maria Caputo – è da sempre felice di ospitare iniziative che coinvolgono così tante persone, in un clima di organizzazione e divertimento. Grazie a tutte e tutti di aver partecipato con tanto calore ed entusiasmo e per aver riempito i nostri spazi con attività così significative”.













