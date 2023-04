MARANO, TABELLE COMMERCIALI ABUSIVE: ALTRO BLITZ DELLA MUNICIPALE

86 Visite

Venticinque tabelle e insegne commerciali abusive rimosse dagli agenti della polizia municipale. Vigili ed operai del Comune sono entrati in azione in numerosi punti della zona collinare della città, dove l’anarchia – sul fronte dell’installazione delle tabelle – regnava ormai sovrana da diversi anni. Sono state rimosse, in una sola giornata, tabelle di grandi e medie dimensioni, alcune delle quali pericolanti, la cui installazione non era stata mai segnalata agli uffici dell’ente cittadino. L’azione di rimozione ha riguardato, nel recente passato, anche tabelle di ditte e imprese interdette per mafia. E’ un nuovo corso, fortemente voluto dal neo comandante Gianluca Ferrillo (un interno di recente promosso a capo dei caschi bianchi) che già da qualche tempo è impegnato sul fronte del ripristino delle condizioni di legalità su tutto il territorio. Nel mirino degli agenti del comando del corso Europa sono finiti i commercianti destinatari di interdittive antimafia, quelli che nel corso degli anni avevano installato insegne e tabelle senza alcuna autorizzazione ma anche quelli allacciati illegalmente alla rete idrica. Non più misure spot, ma interventi mirati e reiterati nel corso del tempo.













