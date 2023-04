Amministrative Marano, il Pd presenterà domani i candidati al Consiglio comunale

176 Visite

La campagna elettorale è ormai cominciata, si avvicinano a grandi passi le elezioni amministrative ed è giunto finalmente il momento di presentare i nostri candidati alla città. Abbiamo costruito una lista giovane, innovativa e rappresentativa delle diverse generazioni, delle diverse dimensioni urbane e del giusto mix di innovazione ed esperienza, per garantire competenze, nuove istanze e nuove sensibilità. I candidati del Partito Democratico di Marano saranno dunque lieti di presentarsi ai cittadini e alla stampa giovedì 20 aprile alle ore 20:00 presso zio Frank pizzetta, in via Salvatore Nuvoletta, 19.

