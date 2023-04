112 Visite

Salvatore Apostoli sarà il candidato sindaco di Forza Italia alle amministrative di Qualiano. In extremis la sua discesa in campo. Esperto politico del territorio, è stato già in passato consigliere comunale nell’omonimo comune. Dunque Forza Italia non sostiene il sindaco uscente Raffaele De Leonardis, supportato da Fdi e diverse civiche.













