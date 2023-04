Nomine De Luca, Varriale (Centro democratico) piazzato alla Camera di Commercio

In questi giorni sono state diverse le nomine firmate da De Luca per Asi, Camera di commercio ed enti idrici. Nel consiglio direttivo dell’Asi di Caserta, infatti, il 7 marzo viene revocato l’incarico all’avvocato Francesco Fabozzi (che farà ricorso) e viene nominato Giuseppe Razzano, esponente dem che sino a qualche settimana fa sedeva, in quota De Luca, nella commissione regionale per il congresso presieduta da Franco Roberti. Alla Camera di Commercio di Napoli, invece, ecco la nomina per Enzo Varriale, commissario regionale di Centro democratico e per l’ex assessore regionale Ugo De Flaviis al posto di quelli dimissionari. Quest’ultimo per il settore assicurativo e bancario, in sostituzione dell’esponente sindacale il secondo.

Infine proroga, dopo una sentenza del Tar che ha imposto elezioni in questi enti, come commissario straordinario del consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla per Antonio Pagano, dirigente del Pd di Salerno. Ed uguale incarico al consorzio del Bacino Inferiore del Volturno per Francesco Todisco, ex consigliere regionale del gruppo De Luca presidente e delegato dal governatore sull’alta capacità in Irpinia.